وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين يبحثون دور التقنيات للتخفيف من آثار الجائحة

وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية يعقدون اجتماعا لتعزيز المناقشات حول الدور الرئيسي للتقنيات الرقمية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، ودعم الأعمال التجاري وتعزيز المتانة.