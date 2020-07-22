وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية يعقدون اجتماعا لتعزيز المناقشات حول الدور الرئيسي للتقنيات الرقمية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، ودعم الأعمال التجاري وتعزيز المتانة.
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- وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين يبحثون دور التقنيات للتخفيف من آثار الجائحة
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