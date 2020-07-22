أرباح "ساسكو" تتراجع 10% خلال النصف الأول من 2020 بفعل تداعيات كورونا

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 12.5 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 10.2%.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى إنخفاض الإيرادات بنسبة 18.67% بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة بكافة أنحاء المملكة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك ، وتذبذب سعر بيع المحروقات بصورة شهرية خلال الفترة. بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص خسائر إئتمانية متوقعة. وكذلك إنخفاض إيرادات الإستثمارات والإيرادات الأخرى وإرتفاع مصاريف التمويل.