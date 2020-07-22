663 مليون ريال صافي أرباح "سافكو" خلال النصف الأول من 2020

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 663.3 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 715.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 7.3%.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

• انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة

• انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وقد حد من اثر هذا الانخفاض:

• أرتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.