25 يوليو .. «الجمارك» تمنع دخول الإرساليات غير المسجلة في منصة سابر

من المقرر أن تمنع الهيئة العامة للجمارك خلال 72 ساعة، دخول أي إرسالية إلى السعودية غير مسجلة في منصة "سابر".

وقال عبد الرحمن الذكير، وكيل الهيئة العامة للجمارك لتسهيل التجارة، إن "الجمارك" ستمنع دخول أي إرسالية غير مسجلة في منصة "سابر" بدءا من 25 يوليو الجاري، فيما سيعاد تصدير الإرساليات غير المسجلة، واستثناء بعض الحالات مثل وجود تكدس في المنفذ بحيث يسمح بالفسح، لكن بعد أخذ تعهد بإعادة التصدير.

وأضاف الذكير خلال ورشة عمل فوائد الربط بين منصتي "سابر" و"فسح" في غرفة جدة، أمس، أن المملكة سجلت أعلى قفزة في تاريخ مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث قفزت إلى المرتبة 86 بعد أن كانت في المرتبة 158 خلال عام واحد فقط من أصل 170 دولة مسجلة بالمؤشر.

وبين أن السبب الرئيس لذلك مبادرة الربط مع "سابر"، الذي اعتمد في 2019، التي عملت على تقليل الوقت والجهد، وتطبيق الأنظمة الجديدة ذات الربط الإلكتروني.

من جانبه، قال سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إن تسجيل جميع المنتجات المصنعة محليا إلزامي في منصة "سابر"، وذلك بحسب متطلبات منظمة التجارة العالمية بتسجيل جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة بمنصة "سابر".

وكشف العسكر، أن المقاييس في طور الاتفاق مع الأسواق القريبة للاستفادة من المنتجات المسجلة بمنصة "سابر"، وقبولها دون اشتراط شهادات المطابقة، سواء في الأردن ومصر ودول الخليج.

وأوضح العسكر أن هدف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تحقيق التوازن وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

وذكر أن مطالبة شهادة المطابقة لكل منتج مع كل إرسالية غير مجدية، ولم ترفع مستوى السلامة في السوق السعودية، لذلك تم الاسترشاد بالتجارب العالمية والتركيز على المنتجات عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر.

وأشار إلى أن هذه المنهجية أطلقت من مبادرة سلامة المنتج، التي أصدرت عددا من اللوائح و33 لجنة فنية، وكان من المهم إيجاد أداة إلكترونية تساعد على تطبيق هذه اللوائح، والتأكد من التزام المتعاملين وتتبع سلسلة الإمدادات، لذلك تم إطلاق منصة "سابر".