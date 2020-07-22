الأسهم السعودية تكسب 39 نقطة .. والسيولة تتراجع 21 % إلى 6.5 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 7417 نقطة بمكاسب 39 نقطة بنحو 0.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 1010 نقاط. وعلى الرغم من الارتفاع لا تزال السوق لم تعوض كامل خسائر الجلسة السابقة، لكنها بقيت محافظة على مستويات 7350 نقطة، التي تمثل متوسط 20 يوما، ما أبقى نوعا من الحالة الإيجابية، نظرا لتفوق أداء المؤشر على متوسط أدائه الشهري، ما يجعل فرص تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى القصير ممكنة، إلا أن ذلك مرهون باستمرار الحفاظ على المتوسط، الذي لا يبدو مرجحا، نظرا لصعوبة تحقيق السوق الارتفاع، حيث استمر التداول داخل نطاق واحد خلال الجلسات الـ 12 السابقة، وسبق ذلك مسار أفقي استمر لشهر، ما جعل مكاسب المؤشر في نحو شهرين دون 2 في المائة، ولا يزال الترقب لنتائج الشركات للربع الثاني لمعرفة أثر تداعيات كورونا.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7381 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7373 نقطة فاقدا 0.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7417 نقطة رابحا 0.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7417 نقطة رابحا 39 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة، كما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 91 مليون سهم لتصل إلى 328 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.58 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 23 في المائة بنحو 91 ألف صفقة لتصل إلى 304 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

تراجع قطاعا "التأمين" بنحو 0.3 في المائة، و"تجزئة السلع الكمالية" 0.12 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 2.4 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 2.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 867 مليون ريال بنحو 13 في المائة، يليه "الطاقة" 13 في المائة بقيمة 859 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" 11 في المائة بقيمة 753 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "زجاج" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.60 ريال، يليه "العمران" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 88.4 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" 9.87 في المائة ليغلق عند 14.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التعاونية" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 81.40 ريال، يليه "سافكو" 1.78 في المائة ليغلق عند 77.30 ريال، وحل ثالثا "إم آي إس" 1.77 في المائة ليغلق عند 55.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "البحري" بقيمة 669 مليون ريال، يليه "أملاك العالمية" بقيمة 247 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 229 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية