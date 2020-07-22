3 عوامل ترفع أسعار النفط: قرب التوصل إلى لقاح كورونا والخطة الأوروبية وتأثير اتفاق «أوبك +»

قرب نجاح التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا نجح في تهدئة المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.

ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب أنباء إيجابية عن قرب التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا في بريطانيا، إضافة إلى توافق الزعماء الأوروبيين على خطة الإنعاش والتحفيز الاقتصادي لدول الاتحاد في مواجهة الجائحة، إلى جانب تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك +" في تقييد المعروض النفطي. ويقاوم المكاسب السعرية استمرار تسارع الإصابات بفيروس كورونا، خاصة في الولايات المتحدة، وتداعياتها الكبيرة على الطلب على النفط الخام والوقود، إضافة إلى الإغلاق المحتمل لبعض الاقتصادات واستمرار بناء المخزونات النفطية بوتيرة متسارعة.

وقال لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون "إن تعافي أسعار النفط جاء كردة فعل على ارتفاع الأسهم الأمريكية، حيث أظهر لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد نتائج واعدة في التجارب البشرية المبكرة، إضافة إلى انتهاء مفاوضات أوروبية ماراثونية استمرت أربعة أيام للتوصل إلى خطة الإنعاش الاقتصادي في مواجهة خسائر وتداعيات جائحة كورونا". وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية، أن سوق النفط الخام العالمية انتقلت نقلة معنوية إيجابية للغاية مع قرب نجاح التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، ما نجح بدوره في تهدئة المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام والوقود، وأعطى رؤية متفائلة لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي الذي عاني ضغوطا هائلة على مدى الشهور الماضية منذ اندلاع الجائحة في كل دول العالم.

وأضاف أن "المخاوف من تجدد تخمة المعروض عادت لتطفو بقوة على السطح وتعوق تحقيق مستوى أوسع من المكاسب السعرية، في ضوء إشارات على أن الشركات الأمريكية، مثل شركة شيفرون، تستعد للعودة إلى الإنتاج بمستويات وفيرة، وبالتحديد تكثيف إنتاج النفط الصخري الزيتي، ويتزامن ذلك مع قرار تحالف (أوبك +) بتخفيف قيود خفض الإنتاج مرة أخرى وضخ مليوني برميل يوميا في السوق بدءا من الشهر المقبل، ما أثار قلق البعض من قدرة الأسعار على التماسك في ضوء هذه التطورات".

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، "إن الإصابات العالمية بفيروس كورونا تدور حول 15 مليون إصابة، وهو مؤشر مقلق لكل الأوساط الاقتصادية والمالية في العالم، حيث إن ارتفاع معدلات الإصابة يضيف شكا إلى فكرة أن الطلب سيتعافى بشكل مستمر"، مبينا أن تداعيات الجائحة سيصعب التخلص منها بسهولة وقد تستمر بعض الوقت وتضغط بقوة على برامج تعافي الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن بيانات الطلب الآسيوي ما زالت مقلقة بسبب استنزاف معظم طاقات التخزين وصعوبات النمو في ظل أعباء الجائحة الواسعة، خاصة على الاقتصادات النامية، موضحا مساعدة انتعاش الاستهلاك في العملاق الآسيوي - الصين - في الفترات الماضية على دفع النفط الخام إلى الأعلى، لكن سعر برميل النفط المتداول في آسيا انخفض مع تباطؤ موجة الشراء في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

من ناحيته، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن كثيرا من الأسئلة يثار حول وضع الزيادات الإنتاجية لدول "أوبك +" في الشهر المقبل وتأثيره في الأسعار، مشيرا إلى تأكيد روسيا أن الزيادات مبررة وضرورية في هذه المرحلة التى بدأ الطلب يتعافي فيها تدريجيا رغم كل الضغوط العكسية، مبينا أن الزيادات الإنتاجية ستوجه في الأساس إلى الأسواق المحلية ولن توجه إلى التصدير وبالتالي تأثيرها في الأسعار سيكون محدودا.

وأضاف أن "روسيا تعهدت بالفعل بعدم استخدام أي إنتاج إضافي في غير الأسواق المحلية، حيث لن ترسله إلى أسواق التكرير الرئيسة مثل شمال غرب أوروبا"، لافتا إلى أن خطة التصدير الروسية لن تشهد تغييرا بين تموز (يوليو) الجاري وآب (أغسطس) المقبل، حيث إن هناك التزاما تجاه مجموعة "أوبك +" بالعمل على الحد من وفرة المعروض، في وقت شدد فيه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على أن زيادة إنتاج النفط سيتم استخدامها داخليا بشكل قاطع وهو ما سيحافظ على الأسعار من خطر الانزلاق إلى موجة هبوطية جديدة. بدوره، أوضح أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، أن فرص تعافي الأسعار جيدة في النصف الثاني من العام، خاصة مع تسجيل تقدم في الوصول إلى لقاح فعال لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن الصناعة تعرضت لضغوط تدميرية هائلة في النصف الأول من العام بسبب اتساع نطاق الجائحة وانهيار الأسعار إلى المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخ الصناعة في نيسان (أبريل) الماضي.

وذكر أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة ما زال يعاني تداعيات الجائحة، وإن كان الطلب قد انتعش نسبيا في موسم القيادة والرحلات، لافتا إلى أن 18 شركة في قطاع النفط والغاز طلبت الحماية من الإفلاس في الربع الثاني من عام 2020، وبذلك وصل إجمالي الشركات المتعثرة هذا العام إلى 23 شركة مع حجم ديون يزيد على 30 مليار دولار.

وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا وصفقة تحفيز للاتحاد الأوروبي لتصعد إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل آذار (مارس).

وبحسب "رويترز"، سجلت عقود برنت عند التسوية 44.32 دولار للبرميل، مرتفعة 1.04 دولار أو ما يوازي 2.4 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.15 دولار، أو ما يوازي 2.82 في المائة، لتسجل عند التسوية 41.96 دولار للبرميل.

