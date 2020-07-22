شكوك حول مسار نمو الاقتصاد الصيني .. العرض أقوى من الطلب والاستثمار يفوق الاستهلاك

نجت الصين من الركود الاقتصادي، وأنعشت الآمال بإمكانية نجاة الاقتصاد العالمي معها، أو على الأقل هذا ما يأمله كثير من الخبراء والمحللين حول العالم. فالبيانات الرسمية المعلنة من قبل السلطات الصينية تكشف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بلغ 3.2 في المائة، لتكون الصين بذلك أول اقتصاد رئيس يتعافى من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في الظروف الطبيعية كان معدل نمو 3.2 في المائة للاقتصاد الصيني بمنزلة معدل نمو "هزيل"، لكن النظرة تختلف الآن، فالمعدل المتحقق يأتي بعد تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام بنحو 6.8 في المائة، وعد ذلك أول انكماش يتعرض له ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ نهاية الثورة الثقافية عام 1976.

يضاف إلى ذلك أن أكثر المحللين تفاؤلا كان يتوقع أن تحقق الصين معدل نمو 2.4 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، ولهذا فإن ما حققته بكين يعد بمنزلة انتصار قوي للإجراءات التي اتخذتها السلطات لتجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي، الذي يعرف بأن هناك ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. مع هذا يظل لبعض الخبراء تساؤلات حول هذا النمو.

من جهته، يقول لـ«الاقتصادية»، والتر كريس الباحث في الاقتصاد الصيني، "الانتعاش في الربع الثاني قوي، لكنه غير متكافئ للغاية، فالعرض أقوى من الطلب، والاستثمار أقوى من الاستهلاك".

ويؤكد أنه على الرغم من النمو المتحقق، فإن القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الأعلى لا تزال في حالة من الضعف، فالشركات الخاصة التي تمثل العمود الفقري للصادرات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسط، تجد صعوبة في الوصول إلى الموارد المالية التي خصصتها الحكومة للانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

يعني هذا أن زخم النمو سيتباطأ حتما، وربما لا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نسبة 5 في المائة، ويبدو أن القيادة الصينية على دراية بإمكانية تحقق ذلك، وهو ما دفعها خلال مؤتمر الشعب الوطني في أيار (مايو) الماضي إلى عدم الالتزام بتحديد هدف النمو لعام 2020.

من جانب آخر، يشير البعض إلى أن نمو الربع الثاني من هذا العام كان في جزء كبير منه إحصائيا، حيث أنفقت الصين قليلا على الواردات، إذ إن تكلفة استيراد النفط والنحاس وعدد آخر من السلع الاستراتيجية انخفضت، وهذا يعني أن الصين حققت فائضا تجاريا كبيرا، وهو ما يظهر في الإحصاءات الرسمية كنمو اقتصادي سريع.

لكن بالنسبة لفينسا نايت الخبيرة الاستثمارية، فإن ما تحقق من نمو رغم ما يحيط به من ملاحظات يعد إيجابيا. وتقول لـ«الاقتصادية»، "من المتوقع استمرار الانتعاش الاقتصادي الصيني في النصف الثاني من العام الجاري، مدعوما بتحسن المعنويات بعد احتواء وباء كورونا، وتخفيف ضغوط السياسات المالية والنقدية، والأهم أنه يضفي مصداقية على مزاعم بكين بأن نهجها في احتواء تفشي المرض، يوفر التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والسيطرة على الوباء".

مع هذا يدعو بعض الخبراء إلى التريث بشأن الإفراط في التفاؤل نتيجة معدلات النمو المحققة في الصين، فالحرب التجارية مع الولايات المتحدة لم تضع أوزارها بعد. ودون حسم الموقف في تلك الحرب، يظل الحديث عن نمو اقتصادي في الصين على الأقل هذا العام محل شك، خاصة مع تزايد عدد الدول التي تتبنى مواقف تعدها الصين عدائية تجاه إحدى أبرز شركاتها في مجال التكنولوجيا، وهي شركة هواوي التي تعدها الصين رأس الحربة في معركتها لقيادة قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مسيرتها نحو قيادة الاقتصاد الدولي.

لكن المشهد الاقتصادي الصيني يبدو أكثر تعقيدا من ذلك، فقيمة الأسهم المحلية بلغت نحو عشرة تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ولا شك أن ذلك يمثل علامة بارزة في المسار الاقتصادي، خاصة أن ذلك تحقق رغم الانهيار الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام.

لكن مستوى عشرة تريليونات دولار يعيد للذاكرة انفجار الفقاعة الاقتصادية في الصين عام 2015، التي أسفرت حينها عن هزة عنيفة، وربما لهذا السبب تحديدا يسود الاعتقاد في بكين حول أهمية الإسراع بتصحيح المسار الراهن لسوق الأسهم.

بدوره، يؤكد لـ«الاقتصادية» آدم سونتون المحلل المالي، أنه قبل أقل من أسبوع كانت أسواق الأوراق المالية الصينية تتباهى بما حققته من إنجازات والصعود المتواصل في أسعار الأسهم، لكن بعدها تشهد أسعار الأسهم المحلية تراجعا ملحوظا، ما يعيد للذاكرة ما حدث عام 2015 عندما تجاوزت قيمة الأسهم عشرة تريليونات دولار نتيجة الاستثمار الكثيف من صغار المستثمرين عبر الاقتراض من البنوك، وعندما حل موعد سداد الديون انهارت البورصات الصينية وخلال يوم واحد فقدت السوق 5.2 تريليون دولار نتيجة تكالب المستثمرين على التخلص مما لديهم من أسهم.

مع هذا فإن التراجع الراهن في قيمة الأسهم المحلية في وقت يحقق فيه الاقتصاد معدلات نمو جيدة، جعل ردة الفعل المحلية سواء من قبل المستثمرين أو الحكومة تتسم بالرزانة وعدم الانفعال. إذ تبدو السلطات حريصة على هندسة السوق المتصاعدة للأسهم. ورغم تراجع البورصة، الخميس الماضي، بنحو 4.8 في المائة، إلا أن القناع كشف عن أن الانتعاش الذي شهدته في الفترة الماضية اعتمد على التحفيز الحكومي أكثر من التفاعلات الطبيعية للأسواق، التي لم تصب بالفزع وتعاملت مع هذا الموقف بعقلانية شديدة.

بيد أن الحفاظ على العقلانية الاقتصادية لأسواق الأسهم، ومعدلات النمو الإيجابية يتطلب من وجهة نظر الدكتور توم براين، الخبير في الاقتصادات الناشئة، مجموعة من الإجراءات من قبل الحكومة الصينية.

ويقول لـ«الاقتصادية»، "على الصين زيادة الاستهلاك في الداخل لأن الطلب على صادراتها قد يتباطأ مع دخول دول أخرى في الركود وزيادة معدلات البطالة على المستوى الدولي، فحاليا الاستثمارات في الصين تفوق قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، كما يجب أن تسرع من وتيرة إصلاح الأسواق".

يبدو الأفق مفتوحا وإيجابيا بالنسبة للصين، فالحكومة الصينية قادرة على ضخ مزيد من الحوافز المالية لإنعاش الاقتصاد، حيث إن سياسات الدعم الحكومي سواء في مجالات الإنفاق والقروض والضمانات لم تتجاوز 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه لا يزال في قدرة الحكومة الصينية، وتحديدا البنك المركزي، ضخ مزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد، خاصة إذا قورنت تلك النسبة، 11 في المائة في الولايات المتحدة، و20 في المائة في اليابان، و34 في المائة في ألمانيا.

وربما يدفع هذا الوضع المليء باتجاهات متناقضة كامنة في الاقتصاد الصيني إلى القول، إن معدلات النمو التي تحققها الصين ستظل تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي واقتصادات الدول المتقدمة، لكن الحفاظ على تلك المعدلات والإبقاء عليها سيمثلان تحديا للصين ذاتها.