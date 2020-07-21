دراسة لتوسعة مدرجات ملعب الجامعة 15 %.. والمفاضلة بين 4 شركات عالمية لتشغيله

ظفرت شركة الوسائل السعودية بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة عشرة أعوام بعد تفوقها على نظيرتها شركة الهلال في العرض المادي والفني، حيث بلغ عرض الوسائل 230 مليون ريال لمدة عشرة أعوام، مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة سبعة أعوام.

وينتظر أن يبرم العقد الرسمي ظهر اليوم بين محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية والدكتور بدران العمر رئيس جامعة الملك سعود.

وأكد لـ"الاقتصادية"، مصدر خاص أن شركة الوسائل ستعمل على تطوير ملعب الجامعة لتشغيله وتحويله إلى ملعب رقمي بالاستعانة بشركة عالمية، حيث ستفاضل بين أربع شركات تشرف على ملاعب نادي ريال مدريد، ونادي فالنسيا الإسبانيين، وملعب نادي وست هام، وملعب نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزيين، بعد أن تلقت موافقة 14 شركة عالمية لتشغيله.

وأضاف المصدر، "الوسائل تنوي تأجير الملعب لناديي النصر والهلال معا في حال تقدمهما لاستئجاره، كما وضعت الشركة الفائزة بالملعب ضمن خططها استثمار الملعب في فعاليتين أو مباراتين في كل موسم خارج أوقات المباريات الرسمية، لخوض مباريات لأندية عالمية على ملعب الجامعة لتحقيق إيرادات مالية كبيرة بخلاف إمكانية استثماره في الفعاليات الرياضية الأخرى وفعاليات مدينة الرياض غير الرياضية".

وزاد المصدر، "هناك دراسة لزيادة عدد مقاعد الملعب بنسبة ما بين 10 إلى 15 في المائة بخلاف المقاعد الاستيعابية الحالية، التي تصل إلى نحو 25 ألف مقعد"، لافتا إلى أن شركة صلة الرياضية، التي كانت تستثمر ملعب الجامعة سابقا، قد تربطها شراكة جديدة بينها وبين شركة الوسائل للتسويق والتعاون المشترك فيما بينهما، منها تسويق التذاكر والمناسبات الرياضية".

يذكر أن الملعب افتتح في عام 2017، وكسبت شركة "صلة" الرياضة حقوقه، وبات حصريا لخوض مباريات فريق الهلال عبر عقد مدته ثلاثة أعوام، قبل أن يعاد فتح الأبواب أمام المستثمرين للفوز بحقوقه مجددا.