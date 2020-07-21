إثيوبيا تنجز العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل الأمطار

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن إثيوبيا أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل موسم الأمطار.
ووفقا لرويترز،أضاف المكتب في بيان على تويتر "الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء". وقال إن إثيوبيا ستجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع.
وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الأفريقي قمة عبر الإنترنت لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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