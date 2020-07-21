النيابة العامة: سجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمرتكبي جرائم الشركات

قالت النيابة العامة إن المخالفين في نظام جرائم الشركات يستحقون عقوبات تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها أن هذه العقوبات تشمل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للـشركاء أو للجمعيـة العامـة، أو أغفـل تضمـين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.

كما تشمل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وكل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحابـاة شركة أو شخص أو الانتفـاع مـن مـشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ويتضمن النظام معاقبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء - أو لم يتخذ ما يلزم لذلك

بحسب الأحوال - عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا لأحكام المادتين (الخمسين بعد المائة) و( الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) منه. وكل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الفير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للـشركاء أو الدائنـين، وذلـك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.