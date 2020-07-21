"بوينج" تستكمل اختبارات ترخيص طائرتها الموقوف تشغيلها 737 ماكس

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وصلت إلى "مرحلة مهمة" من استكمال اختبارات الترخيص لطائرتها الموقوف تشغيلها 737 ماكس لأسباب فنية.

كانت سلطات سلامة الطيران في العالم قد قررت في مارس الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصا، بحسب "الألمانية" .

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنه مازال أمام بوينج عدة أشهر قبل إلغاء الحظر المفروض على تحليق طائرات هذا الطراز، حيث سيتم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من الطيران التجرببي للطائرة والذي بدأ في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الإدارة في بيان إنها "تنفذ عملية محددة وستأخذ الوقت الذي تحتاجه لمراجعة عمل بوينج" في تحسين عوامل السلامة والأمان في الطائرة والطلعات التجريبية التي تمت.

ومن بين العقبات الأخرى التي سيكون على بوينج اجتيازها حتى تتمكن من إعادة تشغيل هذا الطراز، مرحلة النقاش العام حول الطراز لمدة 45 يوما.