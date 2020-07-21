الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار

واصل الجنيه الاسترليني الصعود أمام العملة الأمريكية لثالث جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء، ملامسا أعلى مستوى في ستة أسابيع فوق 1.27 دولار وسط موجة تفاؤل في الأسواق بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا وموافقة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي وهو ما غطى على القلق بشأن اقتصاد المملكة المتحدة.

وبحسب رويترز، ففي جلسة الاثنين، سجلت العملة البريطانية أفضل يوم لها في ثلاثة أسابيع على الرغم من بيانات ضعيفة بشأن اقتصاد المملكة المتحدة وغياب تقدم ملموس في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وسجل الاسترليني في جلسة اليوم 1.2753 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من يونيو حزيران، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2748 دولار في أواخر الجلسة لكنه يبقى مرتفعا 0.7 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة. وزاد الاسترليني مكاسبه أمام الدولار هذا الأسبوع إلى 1.3 بالمئة.

وفي مقابل العملة الأوروبية صعد الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 90.24 بنس لليورو قبل أن يقلص مكاسبه في أواخر التعاملات إلى 0.06 بالمئة عند 90.40 بنس.