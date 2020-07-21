وصفة خاصة لكبار السن للتعايش مع الجائحة؟

كشفت وزارة الصحة عن وصفة خاصة لكبار السن للتعايش في ظل الجائحة، وأوصت الوزارة من هم فوق 65 عاما بغسل اليدين والتباعد الجسدي ولبس الكمامة، والابتعاد عن التعرض المكثف لأخبار الجائحة مع الحفاظ على التواصل مع الأبناء والأهل، وأخذ لقسط كاف من الراحة، وإدخال السوائل والألياف في النظام الغذائي.