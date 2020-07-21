"الباحة": إيداع مذكرات دعوى تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لـ "الساطعة للمقاولات"

أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية اليوم عن آخر التطورات لتقديم الاستئناف ضد الحكم المتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات، وقالت الشركة في بيان: "نبلغ المساهمين بأنهُ وردتنا إفادة المحامي المكلف بالقضيّة بأنه تم ايداع جميع المذكرات في الدعوى المشار إليها أعلاه حسب طلب الدائرة".

هذا وستقوم الشركة بإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية إن وجدت في حينه