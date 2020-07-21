"ساب للتكافل" تعين عضوين في مجلس الإدارة

أعلنت شركة ساب للتكافل اليوم عن قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فارس الشريف والأستاذة مها السديري أعضاء جدد في مجلس الإدارة (ممثلي عن البنك السعودي البريطاني)، لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس استكمالاً لدورته التي تنتهي في 14 مايو 2022م. وذلك بعد حصول الشركة على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

يذكر أن فارس الشريف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعلى ماجستير إدارة الاعمال تنفيذي من كلية لندن، بالإضافة إلى حصوله على زمالة المحاسبيين القانونيين الأمريكية CPA. ويعد من الكفاءات التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة تمتد إلى (13) عاماً في عدة قطاعات كقطاع المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والمالية وقطاع البنوك.

علما بأن مها السديري حاصله على درجة البكالوريوس في ترجمة إنجليزي من جامعة الملك سعودي وعلى ماجستير تمويل دولي من جامعة كينجستون من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اجتيازها للمستوى الأول من شهادة المحل المالي CFA. وتعد من الكفاءات التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة تمتد إلى (11) عاماً في مجال الحوكمة والالتزام بقطاع البنوك.

وموافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.