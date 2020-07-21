الصين: سنشن هجوما مضادا قويا ردا على أفعال بريطانيا الخاطئة

هددت الصين اليوم بشن "هجوم مضاد قوي"، بعد أن قامت بريطانيا بتعليق معاهدتها لتسليم المجرمين مع هونج كونج، في إشارة احتجاج ضد بكين.

وبحسب "الألمانية" قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الاجراء البريطاني "تَدَخَل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين."

وأضاف المتحدث وانج وينبين، في مؤتمر صحفى، "أن الجانب الصينى سيشن هجوما مضادا قويا، (ردا على) الافعال الخاطئة للجانب البريطانى".

وتأتي التصريحات في الوقت الذي صارت فيه العلاقات بين الصين وبريطانيا متوترة بصورة متزايدة، حيث تتجادل كل دولة منهما بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج والتكنولوجيا العالية.

وكانت بريطانيا علقت أمس معاهدتها لتسليم المجرمين مع هونج كونج، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرد "الصارم" ولكن المتوازن، على فرض الصين لقانون الأمن القومي الجديد على الإقليم.