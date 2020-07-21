مجلس الشورى العماني يقترح ربط ضريبة القيمة المضافة بالنمو

ذكر موقع واف الإخباري العماني أن مجلس الشورى وافق على اقتراح إحدى لجانه بربط ضريبة القيمة المضافة بالنمو الاقتصادي.

وعمان أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط ولجأت للدين لتعزيز ماليتها العامة. وتضررت بفعل تراجع أسعار النفط وفتور الطلب بفعل جائحة كورونا.

وبحسب (رويترز) ذكرت نشرة الاكتتاب في سندات وزعت على مستثمرين في العام الماضي أن عمان، المصنفة عندي مستوى "عالي المخاطر" من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، ستطبق ضريبة القيمة المضافة في 2021 لتعزيز الإيرادات.

وقال الموقع الإخباري إن اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى تقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط في حال تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة بالمئة.

كما اقترحت استثناء من يبلغ دخلهم الشهري 900 ريال عماني (2340 دولار) أو أقل من الضريبة.

وتوقع محللون استطلعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعمان 4.7 بالمئة هذا العام ونموه ثلاثة بالمئة في العام المقبل.

ولم يرد المجلس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. ووافق على أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرتبطا بالنمو الاقتصادي واستثناء أصحاب الدخل المنخفض منها، لكن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد النقاش.

ولا يزال الأمر مرهونا بقرار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد نظرا لأن مجلس الشورى له دور استشاري فحسب.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عمان السيادي إلى(‭‭Ba3‬‬) من (‭‭Ba2‬‬) في الشهر الماضي.

وقالت إن الإصلاحات المرتقبة، مثل تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة وخفض الإنفاق الذي لا يدر فائدة بنسبة عشرة بالمئة في 2020 باستثناء الإنفاق المتصل بإنتاج النفط والغاز، لن تعوض على الأرجح الخسائر في إيرادات النفط التي تتوقع تراجعها بأكثر من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت موديز إلى أنها تتوقع عجزا ماليا بنسبة 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و15 بالمئة في العام المقبل حتى إذا تم تطبيق هذه الإجراءات.