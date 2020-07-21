رغم تراجع السيولة .. الأسهم السعودية تعود فوق مستوى 7400 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم مرتفعا ليعود فوق مستوى 7400 نقطة بعدما فقدها خلال الجلسة السابقة، فيما صعد العديد من أسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بنسب تجاوزت 4 في المائة.

ودعم المؤشر العام العديد من القطاعات، على رأسها قطاعا المواد الأساسية و الاتصالات، حيث أوقف القطاعان سلسلة التراجعات التي دامت لثلاث جلسات لتصعد 0.75 في المائة و 1.4 في المائة على التوالي.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7417 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 40 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.55 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 328 مليون سهم، لتهبط السيولة بنحو 21 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد ارتفاع أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.7 في المائة، تلته أسهم سابك المرتفعة 0.9 في المائة، ثم أسهم شركة "اس تي سي" 1 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة أرامكو السعودية 0.3 في المائة و كل من بنك الرياض و سامبا 0.9 في المائة لكل منهما.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة زجاج و طباعة وتغليف بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة بحر العرب بنحو 9.3 في المائة، تلته أسهم شركة صدق بمكاسب 6.2 في المائة، وذلك من بين 164 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 26 شركة، تصدرها أسهم شركة التعاونية للتأمين و أسهم شركة سافكو و كذلك "ام آي اس" المتراجعة بنحو 1.8 في المائة لكل منهما.