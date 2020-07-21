باكستان تحظر تطبيق "بيجو" وتحذر "تيك توك"

حظرت باكستان تطبيق البث المباشر بيجو، وأصدرت "تحذيرا أخيرا" لتطبيق تيك توك الصيني للتواصل الاجتماعي بسبب المحتوى الذي يعتبر غير أخلاقي أو فاحش.

وبحسب "الألمانية" قالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين: "بناء على شكاوى من المحتوى غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل، تم حظر تشغيل التطبيق بيجو في باكستان. كما تلقى تيك توك تحذيرا أخيرا على الأساس نفسه".

وقالت الهيئة إنها أصدرت إشعارات لشركات التواصل الاجتماعي هذه لجعل المحتوى معتدلا في إطار الحدود القانونية والأخلاقية، لكن "استجابة هذه الشركات لم تكن مرضية".

وكثيرا ما تم انتقاد تطبيق مشاركة ملفات الفيديو الصيني تيك توك بسبب محتواه، ولكن شعبيته وانتشاره مستمران في النمو.

وقالت الهيئة إن تأثير التطبيقين، وخاصة على الشباب، كان "سلبيا".

وفي الأسبوع الماضي، طلب أحد مقدمي الالتماسات من المحكمة العليا في لاهور حظر التطبيق لنشر محتوى إباحي وغير أخلاقي.

وقالت حريم شاه، وهي فتاة باكستانية أصبحت مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي مع تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين متابع لمقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك، لقناة جيو التليفزيونية الباكستانية إنها "تدعم قرار الحكومة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حجبت باكستان مؤقتا لعبة "PlayerUnknown's Battlegrounds" (بابجي) الشهيرة على الإنترنت بعد تقارير عن حالات انتحار ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية بين الشباب.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إن القرار جاء بعد شكاوى عديدة من الآباء والشرطة والأطباء قائلة إن اللعبة جعلت الأبناء مدمنين.