السديس : إنتاج الكسوة لم يتضرر من "كورونا" .. ونعقم المسجد الحرام 10 مرات يوميا

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الحكومة اتخذت جميع الاحترازات والاجراءات اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم خلال المؤتمر الإعلامي السنوي لعرض ومناقشة خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لحج هذا العام أن من توفيق الله وكرمه أن وفق الحكومة لإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الحجاج نظرا لانتشار جائحة كورونا.

وقال : تم إعداد خطة استثنائية لتبديل كسوة الكعبة المشرفة هذا العام وفق الاجراءات الاحترازية حيث أن العمل على إنتاج الكسوة لم يتضرر بفضل الله ومنته بسبب الجائحة وتم إنجازها في الوقت المحدد ككل عام.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن السديس : لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيما وتطهيرا من المسجد الحرام حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ 10 مرات يوميا.

وبين الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الرئاسة أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ 10لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى 50 مليون مستفيد.