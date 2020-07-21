صندوق دراية ريت يوقع اتفاقية للاستحواذ على مجمع لوجستي في الرياض

أعلنت شركة دراية المالية عن أن صندوق دراية ريت وقع اتفاقية شراء ملزمة بتاريخ 2020/07/20 للاستحواذ على مجمع لوجستي متعدد الاستخدام في الرياض مقابل مبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال.

وقالت شركة دراية المالية بأنه سيتم تأجير العقار على المالك الحالي للعقار بصفته الشخصية لمدة 15 سنة ملزمة بعقد إيجار سنوي صافي وقدره 11.2 مليون ريال للسنوات الخمس الأولى على أن يزيد الإيجار السنوي الصافي إلى 11.9 مليون ريال من السنة السادسة إلى آخر مدة العقد. كما سيزود المستأجر بصفته الشخصية سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد. يتحمل المستأجر الرئيسي تكاليف الصيانة والمصاريف التشغيلية.

كما أعلنت الشركة بأن متوسط الفترة التأجيرية لهذا الاستحواذ لعقارات صندوق دراية ريت سيرتفع من 5 سنوات إلى حوالي 6 سنوات كما أن نسبة المستودعات والخدمات اللوجتسية في صندوق دراية ريت سترتفع من 32 في المائة إلى 38 في المائة من إجمالي أصول الصندوق وهذا يتماشى مع خطة مدير الصندوق في التوسع في تنويع الأصول المملوكة والتوسع في المستودعات والخدمات اللوجتسية مع الانتقال التدريجي من التسوق التقليدي إلى التسوق الالكتروني والحاجة لتعزيز الخدمات اللوجتسية والتي برزت أهميتها خلال جائحة كورونا.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من 2020 وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.