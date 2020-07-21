599.6 مليار دولار قيمة السندات الصادرة في الصين خلال يونيو

بلغت قيمة السندات المالية الصادرة الشهر الماضي 726.26 مليار يوان.



أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة السندات الصادرة في الصين خلال حزيران (يونيو) الماضي بلغت 4.2 تريليون يوان "نحو 599.6 مليار دولار"، بانخفاض 600 مليار يوان عن نظيرتها في أيار (مايو).

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، بلغت سندات الخزانة الصادرة في حزيران (يونيو) 684.84 مليار يوان، بينما بلغ إصدار سندات الحكومة المحلية 286.68 مليار يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وبلغت قيمة السندات المالية الصادرة الشهر الماضي 726.26 مليار يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الشركات 1.02 تريليون يوان. وبلغ رصيد الثقة في سوق السندات 107.8 تريليون يوان في نهاية حزيران (يونيو).

وتمتلك الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، التي تنمو بسرعة وتفتح على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني في العام الماضي أن الصين أصدرت سندات بقيمة 45.3 تريليون يوان، بزيادة 3.1 في المائة عن العام السابق.

وأبقت الصين سعر الإقراض القياسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي أمس، تمشيا مع التوقعات، وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

واستقر سعر الإقراض الرئيس لأجل عام عند 3.85 في المائة، واستمر سعر قروض خمسة أعوام عند 4.65 في المائة.

معظم القروض الجديدة والقائمة تستند إلى فائدة عام، بينما تؤثر فائدة خمسة أعوام في تسعير الرهون العقارية.

سعر الإقراض القياسي هو سعر فائدة مرجعي يحدده شهريا 18 بنكا.

وشهد البنك الصناعي والتجاري الصيني "آي سي بي سي"، أكبر بنك تجاري في البلاد، نموا في أعمال أدوات تمويل الديون بشكل مستقر في الأشهر الستة الأولى، وسط جهود لدعم الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقام البنك بدور ضامن الاكتتاب الرئيس لـ1412 أداة تمويل ديون، تجاوز إجمالي حجم تمويلها 910 مليارات يوان "نحو 130 مليار دولار أمريكي"، بنمو نسبته 25 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيان على موقع البنك على الإنترنت.

وفتح البنك قناة خضراء للاكتتاب وإصدار السندات المتعلقة بالوقاية من الوباء ومكافحته، لتسهيل جمع الأموال لشركات الأدوية والخدمات اللوجستية وشركات النقل.