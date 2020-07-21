بعد 4 أيام من المحادثات .. اتفاق أوروبي على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا

ميركل لدى مغادرتها قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس. "الفرنسية"



توصل القادة الأوروبيون بعد محادثات طويلة، أمس، على اتفاق حول خطة إنعاش ضخمة للاقتصاد بعد أزمة كوفيد - 19، في اليوم الرابع من قمة صعبة سادها التوتر والخلافات.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا، ليصبح 390 مليار يورو بدلا من الـ500 مليار يورو التي كان يطالب بها كل من ألمانيا وفرنسا، بحسب "الألمانية".

وهذه القمة التي بدأت صباح الجمعة الماضي هي الأطول منذ القمة التي عقدت في نيس في كانون الأول (ديسمبر) 2000. وأظهرت وثيقة أنه بموجب مقترح قدم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، فإن حزمة التعافي الاقتصادي لانتشال التكتل من ركود ناتج عن جائحة كوفيد - 19 تتضمن منحا بقيمة 390 مليار يورو وقروضا قيمتها 360 مليار يورو.

ويمثل هذا تغييرا من منح قيمتها 500 مليار يورو وقروض بقيمة 250 مليار يورو اقترحتها أصلا المفوضية الأوروبية.

ويعد هذا التعديل خطوة جديدة في إطار محاولة إيجاد تسوية مع الدول "المقتصدة" (هولندا والسويد والدنمارك والنمسا) وفنلندا التي كانت تعارض كل الحلول التي طرحت منذ بدء القمة الجمعة الماضي.

وأعرب المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن رضاه عن النتيجة الحالية للقمة الأوروبية.

وقال كورتس: "يمكننا أن نكون راضين للغاية، فلقد أمكن التوصل إلى نتيجة جيدة جدا بالفعل".

وأشار كورتس إلى أن إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج إنقاذ كورونا تم تخفيضه على نحو قوي، مبينا أن هناك تركيزا على الاستثمارات والرقمنة والإصلاحات.

وتنتمي النمسا والسويد والدنمارك وهولندا إلى مجموعة الدول المعروفة باسم "المتقشفون الأربعة" التي انضمت إليها فنلندا حاليا. وكانت ترفض هذه الدول وجود منح لا ترد في برنامج مساعدات كورونا وتصر على صرف المساعدات في صورة قروض فقط.

وأشاد المستشار النمساوي بمجموعة الدول المتقشفة وقال إنه دونها كانت ألمانيا وفرنسا ستتفقان مع بعضهما بعضا على شيء "وعلى كل الآخرين أن يومئوا برؤوسهم بالموافقة عليه".

وأضاف كورتس:" عندما يشكل المرء مجموعة، ويكافح من خلال هذه المجموعة من أجل المصالح المشتركة، فإن من الممكن للمرء أن يحقق الكثير جدا".

يشار إلى أن المقترح الخاص بصندوق التعافي من تداعيات كورونا البالغة قيمته 750 مليار يورو، كان ينص بالأساس على صرف مساعدات بقيمة 500 مليار يورو في صورة منح لا ترد للدول المتضررة من تداعيات الجائحة، وصرف مساعدات بقيمة 250 مليار يورو في صورة قروض.

وفقا لمصدر فرنسي، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بذلا "كل ما بوسعهما" من أجل عدم خفض حصة الإعانات إلى ما دون 400 مليار يورو.

وعلى عكسهما، كانت الدول لا ترغب "المقتصدة" بأن تتجاوز قيمة الإعانات 350 مليار يورو، وفقا لمصدر أوروبي.

وبحسب "الفرنسية" تميزت المحادثات بخطاب ماكرون خلال العشاء الذي هاجم الدول "المقتصدة" متهما إياها بـ"التناقض"، وفق مصادر عديدة. وانتقد ماكرون سلوك كورتز الذي نهض وغادر الطاولة لإجراء مكالمة هاتفية. وبحسب مصدر أوروبي فإن الأخير شعر "بالإهانة" من الملاحظة.

وقارن الرئيس الفرنسي أيضا بين موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعم المعسكر المعارض لخطة الإنعاش، وموقف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خلال مفاوضات سابقة مشيرا إلى أن "نتيجة هذا النوع من المواقف كانت تنتهي بشكل سيئ".

كذلك، أكد ماكرون خلال القمة أن فرنسا وألمانيا هما اللتان "ستمولان هذه الخطة" و"أنهما تكافحان من أجل مصلحة أوروبا في حين أن الدول المقتصدة غارقة في الأنانية ولا تقدم أي تنازلات"، وفق مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال مصدر فرنسي إن "الرئيس كان قاسيا إزاء تناقضات (الدول المقتصدة) وضرب بيده على الطاولة".

وفي الوقت الذي تعاني فيه أوروبا ركودا تاريخيا، كانت ترفض "الدول المقتصدة" بنودا ضمن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد في القارة العجوز التي من شأنها أن تساعد دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، الأكثر تضررا من الوباء.

والإجماع ضروري من قبل الدول الأعضاء الـ27 ما جعل التوصل إلى اتفاق مهمة شاقة.

ودعا ميشال زعماء الاتحاد الأوروبي إلى عدم إظهار "أوروبا ضعيفة"، وحضهم على التوافق حول خطة تعاف اقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال عشاء لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية المجتمعين منذ الجمعة الماضي في بروكسل، "السؤال هو الآتي: هل القادة الـ27 المسؤولون أمام شعوب أوروبا قادرون على بناء وحدة أوروبية وثقة؟ أم أننا (...) سنظهر أوروبا ضعيفة يقوضها انعدام الثقة؟".

كما تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وكان بإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حق النقض لصد أي محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية. واتهم أوربان، أمس الأول، نظيره الهولندي بأنه يريد "معاقبته ماليا"، وبأنه "يكرهه".