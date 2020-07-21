روسيا تأمل إنتاج 200 مليون جرعة من لقاح ضد كوفيد - 19 هذا العام

سيدة تمر عبر كابينة تعقيم في مدينة حيدرأباد الهندية. "الفرنسية"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 606 آلاف وفاة، وتخطت الإصابات 14.5 مليون إصابة، تأمل روسيا أن تنتج مع شركائها نحو 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد هذا العام في حال نجاح الاختبارات السريرية، على ما أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى أمس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 606 آلاف و605 أشخاص منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر)، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 14 مليونا و528 ألفا و490 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، كما تم إعلان تعافي سبعة ملايين و935 ألفا و600 من هذه الحالات.

وقال كيريل ديمترييف وهو رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول البحوث الرامية إلى تطوير لقاح روسي، في مقابلة مع موقع "ستوب كورونا فيروس" إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية في روسيا "انتهت على أن تنتهي المرحلة الثانية بحدود الثالث من آب (أغسطس)" بحسب "الفرنسية".

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستحصل على الأراضي الروسية وفي بلدان أخرى عدة، على أن تنتهي بشهادة توثيق في روسيا "ابتداء من آب (أغسطس)". وأضاف ديمترييف "بعيد ذلك، ننوي البدء بإنتاج اللقاح على نطاق واسع". ويتوقع الصندوق السيادي الروسي أن توافق البلدان الشريكة في الإنتاج على التوثيق الخاص بهذا اللقاح في أيلول (سبتمبر)، وفق المصدر عينه.

وأكد كيريل ديمترييف أن اللقاح سينتج في روسيا وبلدان شريكة أخرى بعد الموافقة عليه، مع توقع بلوغ إجمالي الإنتاج 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري، بينها 30 مليون جرعة في روسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا الأسبوع الماضي أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية نفذها قراصنة معلوماتية لسرقة نتائج بحوث ترمي إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. ونفى الكرملين نفيا قاطعا هذه الاتهامات. في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا "المغير لقواعد اللعبة"، الذي يستغرق 20 دقيقة فقط، اجتاز أول تجاربه الرئيسة مع نتائج واعدة للغاية.

وكشفت صحيفة "ديلي تلجراف" أن اختبارات بصمات الأصابع سهلة القراءة، دقيقة 98 في المائة.

ويخطط المسؤولون البريطانيون الآن لتوزيع الملايين من اختبارات التدفق الجانبي ABC-19 - التي طورتها جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركات التشخيص في المملكة المتحدة مجانا.

وتتضمن اختبارات الأجسام المضادة المعتمدة حاليا في المملكة المتحدة، انتظارا طويلا مع إرسال عينات الدم إلى المختبرات. ولكن التطور الأخير سيسرع العملية إلى حد كبير، ويسمح بإجراء الاختبار في المنزل.