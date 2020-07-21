5524 حالة تعاف والإجمالي يتجاوز 200 ألف .. واستمرار انخفاض الإصابات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253349 إصابة.

وسجلت الحالات النشطة نسبة أقل من 20 في المائة لأول مرة، حيث بلغ عدد الحالات النشطة 47567 حالة، منها 2196 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها جدة كأعلى مدينة في المملكة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 254 إصابة جديدة، تليها الهفوف 195 إصابة، ثم الرياض 169 إصابة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصاءات فيروس كورونا أمس، فإن الحالات الجديدة منها 37 في المائة إناث، و63 في المائة ذكور، فيما بلغت نسبة المسنين 5 في المائة، والأطفال 10 في المائة، والبالغون 85 في المائة.

وأوضح تقرير الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 203259 حالة بشفاء 5524 حالة جديدة، وارتفعت نسبة المتعافين إلى نحو 80.2 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وتم تسجيل 37 وفاة جديدة، في انخفاض ملحوظ لعدد الوفيات المسجلة يوميا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 2523 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وبلغ عدد الفحوص اليومية لفيروس كورونا 57492 فحصا في يوم واحد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية إلى 2728424 فحصا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.