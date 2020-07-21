العراق بتاريخه وأشقائه .. يدا بيد نحو وحدة القرار ونماء البلاد

العراق أكبر من طائفة وأمضى من مشاريع خارجية لا تقدم لعروبته إنما تؤخر. وهذا ما تدركه النخبة العراقية الحاكمة الجديدة باختيارها السعودية لزيارتها الأولى خارجيا. التي تم تأجيلها بسبب العارض الصحي البسيط الذي ألم بخادم الحرمين الشريفين ألبسه الله موفور الصحة والعافية.

وحتى يتجدد اللقاء يبقى العراق موطن العروبة العصي تاريخيا على التتريك إبان الغزو العثماني. وسيظل منيعا ضد المشروع التوسعي لعصبة الملالي الإيرانية وأعوانها الذين يسيئون إلى تاريخه وينهبون خيرات شعبه يوما بعد آخر.

إذ في المقابل هناك رياض شقيقة تمد يدها محملة بالمشاريع التنموية والاتفاقيات الثنائية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واضعة نصب عينيها نظرة أخوية لا تفرق بين طائفة أو أخرى ولا تسعى إلى تغليب فئة على أخرى لأجل المصالح الضيقة والحسابات الحزبية الميليشياوية المجرّمة.

وتأتي زيارة الرئيس الكاظمي وقد وضعت حكومته نقاطا فوق حروف هيبة الدولة بشكل واضح وجلي أشعل غضب الميليشيات وقض مضجع مموليهم في طهران وغيرها من عواصم التمويل الإرهابي حول العالم. ما يبشر بزيارة مثمرة. إذ يسبقها الوعد بالاستقلال والاستقرار.

استقلال القرار واستقرار البلاد جاذبان للاستثمار وضامنان باتجاه الخير والرفاهية لشعب طالما عانى ويلات الحروب ونيرانها ونهب مقدراته تحت وطأة اقتصاد الحروب والمنتفعين المتكسبين من ويلاتها - وما أكثرهم في حال العراق وأعوامه المريرة.

لكنها البشارات تأتي في ثنايا النيات الصادقة وبعزيمة الرجال المخلصين من الطرفين السعودي والعراقي لإحقاق الحق والمضي قدما فيما ينفع الناس ويمكث في الأرض بذور خير ونماء تتعهدها الأخوة والمحبة الضاربة في عمق التاريخ وصفحاته الناصعة.