انحدار صادرات اليابان ينذر بتراجع اقتصادي طويل .. هبوط في خانة العشرات

هوت صادرات اليابان بنسبة في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي في حزيران (يونيو)، ما يعزز المؤشرات على أن أزمة فيروس كورونا انزلقت بالاقتصاد إلى أسوأ فترة ركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وتنبئ باحتمال تباطؤ عالمي أطول وأشد إيلاما.

وبحسب "رويترز"، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى نحو النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير إلى غياب محرك نمو قوي للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس، أن صادرات اليابان هوت 26.2 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بها قبل عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنسبة 28.3 في المائة في الشهر السابق، وهو الأسوأ منذ أيلول (سبتمبر) 2009.

وهوى الطلب العالمي على السيارات وغيرها من السلع المعمرة منذ آذار (مارس) إذ دفعت الجائحة عديدا من الدول إلى وقف الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 46.6 في المائة، نتيجة لهبوط صادرات السيارت 63.3 في المائة ومحركات الطائرات 56 في المائة ومكونات السيارات 58.3 في المائة.

وفي 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات اليابان، تليها من كثب الصين وتأتي السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.

وهبطت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 0.2 في المائة في عام حتى حزيران (يونيو) بسبب التراجع في شحنات آلات تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية الذي فاق الزيادة في شحنات المعادن والسيارات.

وتراجعت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر من نصف صادرات اليابان 15.3 في المائة، في حين هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4 في المائة.

ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، انخفضت الواردات اليابانية 14.4 في المائة، مقابل توقعات المحللين لهبوط 16.8 في المائة، ما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين "2.51 مليار دولار".

وتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني استمرار معاناة الاقتصاد الياباني بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ"الألمانية".

وبحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 15 و16 حزيران (يونيو) الذي تم الكشف عنه أمس، فإن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن معدل التضخم السنوي في حدود صفر في المائة، وأنه سيظل كذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. وأكد الأعضاء التزامهم بمواصلة سياسة التخفيف الكمي النقدية طالما كان ذلك ضروريا من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة سنويا.

كما أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلى أن البنك سيبقي على برنامج شراء السندات الحكومية اليابانية بدون حد أقصى بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات ذات العشرة أعوام في حدود صفر في المائة.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أبقى خلال اجتماعه في الشهر الماضي على سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة وزاد حجم برنامج إقراض مواجهة كورونا لدعم الاقتصاد.

إلى ذلك، بدأت حكومة اليابان أمس تقديم دعم لبعض الشركات لإقامة مصانعها في اليابان ودول جنوب شرق آسيا كجزء من تحركات الحكومة لتقليل الاعتماد على السلع المصنوعة في الصين.

كانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن 57 شركة يابانية منها شركة أوهياما التي تنتج الكمامات وشارب كورب للإلكترونيات ستحصل على دعم إجمالي بقيمة 57.4 مليار ين "536 مليون دولار" من الحكومة للاستثمار في إقامة منشآت إنتاجية في اليابان.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل أن "30 شركة أخرى ستحصل على دعم مالي لاستثماراتها في فيتنام وميانمار وتايلاند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا".

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنه في حين لم يشر بيان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية صراحة إلى أن هذه المساعدات تستهدف نقل الاستثمارات اليابانية من الصين إلى دول أخرى، فإن شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني كان قد قال في آذار (مارس) الماضي "إن اليابان تحتاج إلى إعادة مراكز إنتاج الشركات اليابانية إلى أراضيها أو تنويع أماكن وجود هذه المراكز في مختلف دول آسيا وتقليل الاعتماد على مراكز الإنتاج الموجودة في دولة واحدة مثل الصين".

وذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية أن حكومة اليابان ستقدم دعما إجماليا بقيمة 70 مليار ين في هذه الجولة من مساعدات الشركات لتنويع أماكن ووجود مراكزها الإنتاجية. وكانت الحكومة اليابانية قد رصدت 243.5 مليار ين في نيسان (أبريل) الماضي لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريدات الصينية، من خلال مساعدة الشركات اليابانية على إعادة مراكزها الإنتاجية من الصين إلى اليابان أو نقلها إلى دول أخرى في آسيا.