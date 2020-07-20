خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من أمير الكويت وملك البحرين وملك الأردن للاطمئنان على صحته

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالات هاتفية اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اطمأنوا فيها على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.