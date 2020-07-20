الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 .. والفضة تسجل ذروة 4 أعوام

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربعة أعوام بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 في المائة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2011.

وقفزت الفضة 2.4 في المائة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

إلى ذلك، قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار أمس، مدعوما بنتائج إيجابية من اجتماع القادة الأوروبيين للاستدانة المشتركة من أجل مساعدة اقتصاداتهم.

وبحسب "رويترز"، تقدم اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1452 دولار، بعد أن صعد إلى 1.14555 دولار، أعلى مستوى له منذ آذار (مارس).

وقال كيوسوكي سوزوكي، مدير الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال، "اليورو قد يتطلع إلى نطاق تداول جديد، ربما 1.14 - 1.16 دولار، بدلا من نطاق 1.11 - 1.14 دولار الذي لازمه فترة".

واستقر مؤشر الدولار عند 95.948، إذ حال استمرار الشهية القوية للمخاطرة لدى المستثمرين دون ارتفاع العملة، وسط رهانات على مزيد من التحفيز، ليس من أوروبا فحسب، بل ومن الولايات المتحدة أيضا.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة ليسجل 1.2541 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.10 في المائة إلى 0.6987 دولار أمريكي. وهبط الين الياباني 0.2 في المائة إلى 107.29 ين للدولار.

ولم تتأثر العملة ببيانات تظهر تهاوي صادرات اليابان 26 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بها قبل عام، في قراءة أسوأ من التوقعات.

واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.9853 للدولار، في نزول طفيف فحسب عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عندما بلغ 6.9806.