جني الأرباح يفقد الأسهم السعودية مستويات 7400 نقطة .. والسيولة تصعد إلى 8.4 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7377 نقطة فاقدة 45 نقطة بنحو 0.6 في المائة، كما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربعة نقاط بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 1006 نقاط. وجاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق حيث أشير إلى حالة الضعف وعدم وجود معطيات تدفع السوق نحو الأعلى بعدما عجزت عن تحقيق مستويات أعلى من 7450 نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعا مع عمليات جني الأرباح أفقدت السوق نحو 152 نقطة بنحو 2 في المائة وفي نهاية الجلسة عوضت معظم الخسائر، وزادت من ارتفاعها في فترة المزاد بنحو 30 نقطة. لا تزال السوق تترقب مزيدا من الحوافز الإيجابية لوقف الضغوط البيعية، التي ستؤثر في معنويات المتعاملين وستزيد من رغبة البيع نتيجة توقف المكاسب الرأسمالية للأسهم.

فنيا، تواجه السوق دعما عند مستويات 7350 نقطة استطاعت الحفاظ عليها اثناء جلسة أمس، وعدم الحفاظ عليها سيهدد بمزيد من التراجع إلى 7180 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7409 نقاط، بانخفاض 13 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، وحقق أدنى نقطة عند 7257 نقطة فاقدا 152 نقطة بنحو 2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7377 نقطة فاقدا 45 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 52 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة، كما زادت الأسهم المتداولة 53 في المائة بنحو 145 مليون سهم لتصل إلى 419 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.74 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 42 في المائة بنحو 116 ألف صفقة لتصل إلى 394 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع قطاعا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.8 في المائة، و"السلع طويلة الأجل" بنحو 0.94 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.1 في المائة، يليه "الأدوية" 3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" 11 في المائة بقيمة 909 ملايين ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 10 في المائة بقيمة 832 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "صدق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 8.86 ريال، يليه "إم آي إس" 6 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" 4.2 في المائة ليغلق عند 22.32 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الشرقية للتنمية" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 65.30 ريال، يليه "نسيج" 4.62 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، وحل ثالثا "الفخارية" 4.56 في المائة ليغلق عند 45.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 387 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 372 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 315 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية