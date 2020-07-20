قال جوناثان هول، المرشح لعضوية لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي، اليوم الاثنين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الأسواق أقل كفاءة لكنه لن يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني.
وبحسب "رويترز" غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني وفق ترتيبات انتقالية، تتيح استمرار وصول كامل إلى التكتل، تنتهي في ديسمبر كانون الأول.
وأبلغ هول جلسة استماع للتصديق على تعيينه عقدتها لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان "انه سيسبب التفتت وسيسبب عدم الكفاءة وستكون هناك مشكلات في التنظيم، لكنه لن يكون كارثيا... للاقتصاد".
وأضاف أن القطاع المالي البريطاني "مختلف تماما" في الحجم والتعقيد مقارنة بنظرائه في أوروبا.
ويتوقف الوصول المباشر إلى الاتحاد الأوروبي للشركات المالية في بريطانيا في المستقبل على بقاء بريطانيا "ندا" أو متماشية مع القواعد في أوروبا، لكن هول قال إن بريطانيا لا يمكن أن تكون "متلقية للأوامر".
وأضاف قائلا "من المهم للغاية أن تظل المملكة المتحدة هي الجهة المنظمة للسوق المالية في المملكة المتحدة".
- بنك إنجلترا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث انقساما في أسواق المال
- الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال لقاح وتفاؤل بشأن صندوق انقاذ أوروبي
- إطلاق خدمة حجز المواعيد الإلكترونية في لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
- "فيسبوك" تؤكد انه ليس لديه أي اتفاق سري مع ترمب
- أمريكا تضيف 11 شركة صينية لقائمتها الاقتصادية السوداء
- "إندي جو" للطيران تعتزم تسريح 10% من موظفيها
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- بنك إنجلترا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث انقساما في أسواق المال
أسواق الأسهم- العالمية
- إجازة عيد الأضحى.. 16 يوما للقطاع العام و 4 أيام للقطاع الخاص
- كيف يعرف البائع والمشتري استحقاق العقار لضريبة القيمة المضافة ؟
- 2,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- خسائر حادة للأسهم الأمريكية.. داو جونز يهبط 1030 نقطة
- «أرامكو» و«علي بابا» تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019
- أسواق المال العالمية تكتسي باللون الأحمر.. وتوجه المستثمرين للملاذات الأكثر أمانا
- ترسية طرق وجسور في "القدية" بـ 700 مليون ريال على شركة سعودية
- الأسهم الأمريكية تتراجع عند الافتتاح مع تحذير ترمب من رسوم جديدة على الصين
- تراجع استهلاك الكهرباء في السعودية 3.5 %.. أول انخفاض منذ 2005
- 25 يوليو الجاري موعد نقل أسهم "أرامكو" المجانية إلى محافظ المساهمين
أضف تعليق