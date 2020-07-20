أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تفعيل خدمة حجز موعد لمراجعة المقر الرئيسي للأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بمدينة الرياض وفرعيها بمدينة الدمام ومحافظة جدة، عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني ابتداءً من يوم الإثنين ٢٩/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م، وتؤكد الأمانة العامة أنه عند مراجعة مقرها الرئيسي وفرعيها؛ فإنه لا بد من التقيد بحجز موعد إلكتروني، والحضور في الموعد المُحدد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
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- إطلاق خدمة حجز المواعيد الإلكترونية في لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
أخبار اقتصادية- محلية
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