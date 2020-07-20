"أبو معطي" تجدد اتفاقية تسهيلات من "سامبا" بقيمة 45 مليون ريال

أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات اليوم عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك سامبا بتاريخ 1441-11-29 الموافق 2020-07-20، وبلغت قيمة التسهيلات 45 مليون ريال سعودي، وتبلغ مدة التمويل سنة واحدة.

علما بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر من الشركة.

ويتمثل الهدف من التمويل في تمويل رأس المال العامل.

يذكر بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.