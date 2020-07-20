مؤسسة الحبوب: يمكن لمشتري مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم إن الشركات المشترية لمطاحن الدقيق منها في إطار عملية الخصخصة ستملك خيار شراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية.

وقالت المؤسسة إنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية وذلك ردا على استفسار من رويترز.

انتهت السعودية من المرحلة الأولى من عملية خصخصة قطاع المطاحن في وقت سابق هذا الشهر عن طريق بيع شركتين، ويجري العمل على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.