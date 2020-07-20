الأمطار تضرب جنوب آسيا مخلفة أكثر من 200 قتيل

أسفرت أسابيع من الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة عبر نيبال والهند وبنجلاديش عن وفاة أكثر من مئتي شخص، فيما استمر منسوب المياه العالي في تهديد المجتمعات اليوم الاثنين.

وفي نيبال، أسفرت الكوارث الطبيعية الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة عن وفاة 114 شخصا منذ 12 يونيو، فيما يوجد 48 شخصا مدرجين على قائمة المفقودين، بحسب وكالة الكوارث الوطنية النيبالية. ووقعت أغلبية الوفيات جراء الانهيارات الأرضية وفقا لـ "الألمانية".

وارتفع منسوب المياه في أغلب أنهار نيبال جراء هطول الأمطار المتواصل منذ السبت.

وأفاد المسؤولون في بنجلاديش اليوم الاثنين بأن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينهم 16 طفلا وهناك أكثر 2.6 مليون آخرين معزولين أو مشردين.

وعبر الحدود، في ولاية آسام بشرق الهند توفى 84 شخصا فيما نزح 542908 آخرين أو تقطعت بهم السبل في منازلهم أو تعرضوا لتلف سبل معيشتهم منذ 22 أيار/مايو، حسبما قال أحد مسؤولي إدارة الكوارث اليوم الاثنين.

وتوقع مركز أرصاد الفيضانات والتحذير منها في بنجلاديش، أن الوضع قد يتفاقم فيما من المتوقع أن ترتفع مياه الأنهار أكثر في خلال السبعة أيام المقبلة.

غمرت مياه الفيضانات 18 مقاطعة إدارية من أصل 64 مقاطعة في البلاد، ما دفع أكثر من 62 ألف شخص بالانتقال إلى نحو 1443 ملاجئ إيواء، حسبما قالا لناطق باسم وزارة إدارة الكوارث في بنجلاديش تسمين أرا أزميري وفي الهند، وصلت الفيضانات إلى ولايتي بيهار وجارخاند حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية 15 وفاة منذ مطلع الأسبوع.

