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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تبدأ إضافة حقوق الأولوية لـ "تهامة"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لـشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الأثنين 29 /11 /1441هـ الموافق 20 /07 /2020م.

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