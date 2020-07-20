تراجع صادرات اليابان بنسبة 26 % في يونيو وسط جائحة كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن قيمة صادرات البلاد تراجعت بنسبة 26,2 بالمئة على أساس سنوي إلى 4,85 تريليون ين (3ر45 مليار دولار أمريكي) في حزيران/يونيو، حيث تضرر الاقتصاد العالمي بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب الألمانية.

وتمثل هذه القراءة تراجعا للشهر التاسع عشر على التوالي، بسبب الجائحة التي تسببت في أضرار فادحة للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر46 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 7ر724 مليار ين، حيث تسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 4ر28 بالمئة لتبلغ 7ر433 مليار ين.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 2ر0 بالمئة فقط لتبلغ 24ر1 تريليون ين، في حين ارتفعت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8ر0 بالمئة لتبلغ 39ر1 تريليون ين، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 4ر14 بالمئة لتبلغ 1ر5 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 269 مليار ين.

