«الصحة»: التزام الجميع أسهم في تراجع إصابات كورونا والحالات الحرجة

قياس درجة حرارة شاب على مدخل أحد المتنزهات ضمن الاإجراءات الاحترازية. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 250920 إصابة، بينها 50699 حالة نشطة، منها 2180 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 3517 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 197735 حالة.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2486 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وأشار إلى أن الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

وزاد: "أن استقرار مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، يعكس ثمار الجهود المبذولة والتزام الجميع".

وأبان أن العلماء يتابعون الجائحة، ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى، منوها إلى أن رصد الحالات مهم، والانخفاض في المنحنيات يؤكد التحكم والسيطرة.

وأوضح أنه لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام، مشيرا إلى أن نسبة التعافي بلغت 78.8 في المائة.

وأكد أن المملكة تشهد استقرارا وتراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا‬، وانخفاضا في الوفيات والحالات الحرجة.

وزاد: "بلغ عدد الفحوص الجديدة 48184 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 2670926 فحصا".

وأكد العبدالعالي أن من لديه أعراض كورونا عليه التوجه إلى عيادات "تطمن"، إضافة إلى الذين ليست لديهم أعراض ويرغبون الفحص بإمكانهم حجز موعد في مراكز "تأكد".

وقال: "لا تؤذ من حولك بنقل العدوى، عند شعورك بأحد أعراض كورونا، اعزل نفسك مباشرة وتوجه إلى أقرب عيادة تطمن حولك".

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر"، ضمن حملتها التوعوية "لا تأجلها" أن التطعيمات تعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل يعرضه لاحتمال الإصابة بأمراض خطيرة.

وأهابت "الصحة" بالجميع المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بوساطة تطبيق "موعد"، أو الاتصال على مركز 937، مؤكدة أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.