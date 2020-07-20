بطلة المستهلكين مصممة على مواصلة القتال بعد معركة "أبل"

مارجريت فيستاجر استخدمت نبرة تتسم بالتحدي الأسبوع الماضي بعد هزيمتها في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في معركتها الضريبية مع شركة أبل، مشددة أمام الصحافيين أن بروكسل لن تخسر أي قضايا أكثر مما كانت تخسره في أي عام آخر.

لكن مسؤولين يعترفون بأن المنفذة لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي تواجه خيارات صعبة بعد أن تحرك القضاة لإلغاء مطالبتها لشركة التكنولوجيا الأمريكية بسداد 14.3 مليار يورو من الضرائب لإيرلندا.

بعد أن صنعت لنفسها سمعة دولية بصفتها بطلة للمستهلكين عازمة على إظهار أن سياسة المنافسة "شيء يخص الناس"، اكتشفت فيستاجر أن هناك حدودا لقدرتها على إعطاء دروس حول المسؤولية الاجتماعية لشركات التكنولوجيا الكبيرة.

قال فابيان زوليج، الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الأوروبية: "لقد بنت اسمها من خلال كونها صارمة في هذه القضايا، وقال كثير من الناس إنها تدفع الإطار القانوني إلى حد بعيد، لذا فإن هذا يوجه ضربة لسمعتها. لكن من المهم أن ندرك أن هذه ليست نهاية العملية".

منذ توليها المنصب في 2014، استخدمت وزيرة المالية الدنماركية السابقة قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الحكومي، لمهاجمة مخططات ضرائب الشركات العدوانية لدى بعض الدول الأعضاء، مثل إيرلندا ولوكسمبورج. كان ينظر إلى هذا على أنه حجر الأساس، وأنه جزء من مرحلة أولى تحددها إلى حد كبير المعارك مع شركات التكنولوجيا.

فترة ولايتها الثانية، التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وصاحبتها ترقية إلى نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، بمسؤوليات أوسع لتنظيم الاقتصاد الرقمي، أثبتت أنها أكثر وعورة. عانت فيستاجر هزائم كبيرة في قاعة المحكمة، ليس فقط في مجال السياسة الضريبية ولكن أيضا في مجال مراقبة وتنظيم عمليات الاندماج، إذ تم إلغاء قرارها بمنع استحواذ شركة "ثري" على شركة الهاتف المحمول البريطانية "أو 2'" في أيار (مايو).

في الوقت نفسه، كان عليها أن تجتاز تضاريس سياسية سريعة التغير. لم تشمل ولايتها الأولى ضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية فحسب، بل أيضا مقاومة التحركات الفرنسية الألمانية نحو سياسة صناعية أكثر تشاركية. وجادلت بأن المنافسة المفتوحة في السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي كانت أكثر فائدة من السعي إلى حشد منافسين لشركات أمريكية وصينية. وصلت الأمور إلى ذروتها في 2019 عندما اعترضت على اندماج مقترح بين شركتي تصنيع القطارات "سيمنز" و"ألستوم"، قائلة إن المجموعة المدمجة ستكون مهيمنة بشكل مفرط.

لكن مثل هذه الحجج تبدو الآن على نحو متزايد غير متناسقة مع الدافع السياسي نحو الاستقلال الاستراتيجي وإعادة الأعمال إلى الوطن، الذي جعله انهيار سلاسل التوريد الناجم عن حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، أكثر قوة.

وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير - الذي وصف قرار فيستاجر بشأن شركتي سيمنز وألستوم بأنه "غلطة اقتصادية" و"خطأ سياسي" - يتحدث الآن بثقة عن توحيد سياسة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والتجارية وسياسة المنافسة وراء الهدف المشترك المتمثل في "السيادة الاقتصادية".

مؤيدو فيستاجر يجادلون بأن الانتكاسات العرضية أمر لا مفر منه بالنظر إلى المهمة الأساسية التي تتولاها: ضمان وجود أسواق عادلة في عصر الثورة التكنولوجية السريعة.

قالت مونيك جوينز، المديرة العامة لمنظمة المستهلك الأوروبي BEUC: "إنها تحاول دفع الأسواق التنافسية (...) برؤية شجاعة وواضحة للغاية". وأشارت إلى أن العمل الموسع لفيستاجر كان تقريبا ليس أقل من تسوية ساحة اللعب لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، من خلال تضييق الخناق على التهرب الضريبي وانتهاكات الخصوصية ومحاولات أخرى من قبل المنافسين الأجانب لسرقة ميزة على حساب المستهلكين، مع إيجاد ظروف سوقية للشركات التي تتبع القواعد، تساعدها على النمو.

كسبت فيستاجر نقاطا سياسية وكسبت شعبية لدى مجموعات حقوق المستهلك بعد فتح قضايا ضد شركة جوجل.

وفي الأسبوع الماضي عرضت شركة أسبن للأدوية تخفيض تكلفة أدوية السرطان 75 في المائة تقريبا بعد تحقيق عميق أجرته المفوضية.

قالت جوينز "إن الصورة الكبيرة هي أننا بحاجة إلى انضباط في الاقتصاد الرقمي. لقد كانت بطلة المستهلك، ونحن بحاجة إليها لتبقى كذلك".

من المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف المفوضية قرار شركة أبل. يجادل بعض المحامين بأن المحكمة وإن قضت لصالح الشركة، إلا أن قرارها يترك إالباب مفتوحا أمام بروكسل لمهاجمة تفضيلات ضريبية شديدة أخرى تقدمها الدول الأعضاء.

شرعت بروكسل في حملة منفصلة لاستخدام مادة مبهمة تتعلق بمعاهدة الاتحاد الأوروبي، للالتفاف على حق النقض الوطني بشأن السياسة الضريبية، على الرغم من أنه من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة مقاومة كبيرة من بعض الحكومات، بما في ذلك هولندا وإيرلندا.

في الوقت نفسه، تتولى فيستاجر العملية الخطيرة سياسيا، المتمثلة في البحث عن صلاحيات جديدة في مجال قانون المنافسة. يوم الخميس الماضي أطلقت تحقيقا واسع النطاق في قطاع التكنولوجيا، ما قد يؤدي إلى مبادرات تنظيمية أخرى.

قانون الخدمات الرقمية المقبل سيعمل على تحسين تعامل المفوضية مع منصات الإنترنت. أيضا تدرس بروكسل منح المفوضية سلطات موسعة للتدخل في بعض القطاعات لتعزيز المنافسة.

بابلو إيبانيز كولومو، أستاذ القانون في كلية لندن للاقتصاد، اعتبر انتكاسات قاعة المحكمة التي واجهاتها فيستاجر كانت نتيجة طبيعية لا مفر منها لاستراتيجية تضمنت دفع حدود نظام الاتحاد الأوروبي واختبار العواقب في المحاكم. قال: "لقد عانت بعض الانتكاسات. لكن هذه وظيفة تحمل المخاطر".