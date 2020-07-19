قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد إن من الأفضل لزعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة مساعدات مالية طموحة للتكتل عن التوصل إلى اتفاق سريع بأي ثمن.
وقالت لاجارد لرويترز "الأمثل أن يكون اتفاق الزعماء طموحا فيما يتعلق بالحجم ومكونات الحزمة، متمشيا مع ما اقترحته المفوضية".
وأضافت "في رأيي، من الأفضل الاتفاق على حزمة طموحة تتفق مع ذلك حتى لو استغرق الأمر المزيد من الوقت. آمل أن يتوصل الزعماء لشيء طموح أكثر منه سريع".
وما زال الاتفاق في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات، تهدف إلى إخراج أوروبا من أسوأ ركود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، بعيد المنال مع استمرار الخلافات على التفاصيل بين الزعماء لليوم الثالث على التوالي مما يهدد بتأجيل الحزمة أو تقليصها بدرجة كبيرة.
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- كريستين لاجارد: الاتحاد الأوروبي يحتاج لاتفاق مالي طموح أكثر من اتفاق سريع
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