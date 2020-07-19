الثلاثاء.. انتقال وإدراج أسهم العمران للصناعة والتجارة في السوق الرئيسية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العمران للصناعة والتجارة في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/11/30هـ الموافق 2020/07/21م بالرمز (4141) في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
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