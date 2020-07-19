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أخبار الشركات- محلية

25 يوليو الجاري موعد نقل أسهم "أرامكو" المجانية إلى محافظ المساهمين

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم بأن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ (الموافق 2020/07/25 م).

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