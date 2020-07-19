غدا.. بدء مرحلة الاكتتاب و فترة تداول حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان

أعنلت السوق المالية السعودية (تداول) عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب و فترة تداول حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التي سوف تبدأ يوم الإثنين 29/11/1441هـ الموافق 20/07/2020م.على أن تنتهي فترة التداول في يوم الإثنين 06/12/1441هـ الموافق 27/07/2020م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/1441هـ الموافق 06/08/2020م.

وللحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق نأمل زيارة الرابط هنا.

تنبيه للمستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم. وللمزيد من المعلومات عن حقوق الأولوية المتداولة نأمل زيارة الرابط هنا.