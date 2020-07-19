تراجع طفيف للأسهم السعودية عند الإغلاق.. و 3 أسهم تقفز بالحد الأعلى

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف، حيث تباينت أداء القطاعات اليوم حيث تأثر المؤشر العام بصعود قطاعات التطوير العقاري و التأمين في حين تأثر بتراجع قطاع الطاقة و المواد الأساسية.

كذلك تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في موجة الارتفاع، حيث سجلت العديد منها مستويات هي الأعلى منذ عام ومنها أسهم شركة أسواق المزرعة و سلامة للتأمين و صناعة الورق و زجاج وكذلك شمس بالإضافة إلى تسجيل أسهم كل من بحر العرب و "ام آي اس " و بوبا العربية أعلى مستوى لهم منذ الإدراج.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7423 نقطة ليتراجع المؤشر العام بنحو 4 نقاط أو ما يعادل 0.05 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.48مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 274 مليون سهم.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد تراجع أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.75 في المائة لتتداول عند مستوى 33.15 ريال، و سابك المتراجعة 0.3 في المائة في حين تراجعت أسهم صافولا 1 في المائة، قابله صعود أسهم جبل عمر 2.7 في المائة و أسهم كهرباء السعودية 1.2 في المائة.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم كل من بحر العرب و البحر الأحمر وكذلك تهامة للإعلان بالحد الأعلى، تلاه أسهم شركة الأسماك 7.9 في المائة، تلاه أسهم شركة أبو معطي بمكاسب 6.5 في المائة، وذلك من بين 119 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 59 شركة، تصدرها أسهم شركة فيبكو 2.1 في المائة تلاه أسهم مجموعة سليمان الحبيب المتراجعة 1.3 في المائة و كذلك المجموعة السعودية 1.2 في المائة.