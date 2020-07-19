2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة .. الأقل منذ 6 أسابيع

مراكز "تأكد" تواصل عملها في مختلف المناطق. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248416 إصابة، بينها 51751 حالة نشطة، منها 2182 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها مكة المكرمة كأعلى مدينة في السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 224 إصابة جديدة، تليها الرياض بـ 212 إصابة، ثم جدة 189 إصابة.

وتستمر مدن ومناطق المملكة في تسجيل أقل عدد في الحالات، حيث تعد الإصابات الجديدة هي الأقل منذ نحو ستة أسابيع.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 39 في المائة إناث، و61 في المائة ذكور، وأن نسبة كبار السن 6 في المائة، والأطفال 10 في المائة، ونسبة البالغين 84 في المائة. ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 194218 حالة، ‏بشفاء 3057 حالة جديدة، وبلغت نسبة المتعافين نحو 78.2 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وتم تسجيل 40 وفاة جديدة، مسجلا انخفاضا في عدد الوفيات عن الأيام الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 2447 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. وبلغ عدد الفحوص اليومية لفيروس كورونا 62364 فحصا في يوم واحد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية إلى 2622786 فحصا.

وذكر تقرير الوزارة قصة إيجابية لالتزام مصابة بفيروس ‫كورونا‬ واتباعها السلوكيات الصحية والتزامها بالمسافة الآمنة، ما حال دون نقلها العدوى لأفراد عائلتها في المنزل.

ودعت الوزارة من لديه أعراض كورونا عليه التوجه إلى عيادات تطمن، بالإضافة إلى الذين ليس لديهم أعراض ويرغبون في الفحص بإمكانهم حجز موعد في مراكز تأكد.

وأكدت أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية عند زيارة كبار السن، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، بتغريم كل منهم ألف ريال.