«الثعبان» .. يتعافى ويتدرب

كاريلو يعود للتدريبات أمس. "مركز الهلال الإعلامي"

بعد 20 يوما من الغياب الذي فرضته عليه ظروفه الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهي الفترة التي واظب فيها فريق الهلال لكرة القدم على تدريباته تأهبا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عاد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو معافى تماما من فيروس كورونا المستجد، وبدأ سعيدا حين خاطب جماهير الأزرق وهو في طريقه للملعب "أهلا بجماهير الهلال، أنا في طريقي لمقر النادي، وسعيد بعودتي للتدريبات".

وانضم كاريلو "الثعبان" إلى تدريبات الهلال أمس، لأول مرة، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها سلامته حيث ظهرت نتيجة العينة سلبية.

وسبق أن أرسل كاريلو رسالة شوق إلى الجماهير الهلالية وهو يتأهب للانخراط في التدريبات بعد وصوله إلى الرياض وقال حينها "أهلا بجماهير الهلال اشتقت إليكم.. أراكم قريبا"، لكن تعرض لعدوى فيروس كورونا، ما اضطره إلى الغياب عن التدريبات التي انطلقت وتخللتها مباراتان وديتان أمام التعاون 1 / 0، والطائي 2 / 0.

وأخضع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو اللاعب في تدريب أمس إلى مران لياقي خاص لتعويض الغياب الذي فاته ليتمكن من اللحاق بزملائه.

وظل كاريلو يطبق عددا من التدريبات المنزلية طيلة فترت تلقيه العلاج، تحت إشراف المعد البدني، من خلال أجهزة رياضية متكاملة وفرتها له إدارة النادي.

وكان لاعبو الهلال قد عاودوا تدريباتهم بعد الفوز على الطائي 2 / 0 وديا، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية والبدنية، وتخلله تدريبات الجري حول الملعب، تلاها تدريبات استرجاعية متنوعة، وبعد نهايته دخلوا لمقر المعسكر في النادي.

وواصل الحارس عبدالله المعيوف برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء عدد من التدريبات اللياقية.

بعد 20 يوما من الغياب الذي فرضته عليه ظروفه الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهي الفترة التي واظب فيها فريق الهلال لكرة القدم على تدريباته تأهبا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عاد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو معافى تماما من فيروس كورونا المستجد، وبدا سعيدا حين خاطب جماهير الأزرق وهو في طريقه إلى الملعب "أهلا بجماهير الهلال، أنا في طريقي لمقر النادي، وسعيد بعودتي للتدريبات".

وانضم كاريلو "الثعبان" إلى تدريبات الهلال أمس، لأول مرة، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها سلامته حيث ظهرت نتيجة العينة سلبية.

وسبق أن أرسل كاريلو رسالة شوق إلى الجماهير الهلالية وهو يتأهب للانخراط في التدريبات بعد وصوله إلى الرياض وقال حينها، "أهلا بجماهير الهلال اشتقت إليكم.. أراكم قريبا"، لكنه تعرض لعدوى فيروس كورونا، ما اضطره إلى الغياب عن التدريبات التي انطلقت وتخللتها مباراتان وديتان أمام التعاون 1 / 0، والطائي 2 / 0.

وأخضع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو اللاعب في تدريب أمس إلى مران لياقي خاص لتعويض الغياب الذي فاته ليتمكن من اللحاق بزملائه.

وظل كاريلو يطبق عددا من التدريبات المنزلية طيلة فترت تلقيه العلاج، تحت إشراف المعد البدني، من خلال أجهزة رياضية متكاملة وفرتها له إدارة النادي.

وكان لاعبو الهلال قد عاودوا تدريباتهم بعد الفوز على الطائي 2 / 0 وديا، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية والبدنية، وتخلله تدريبات الجري حول الملعب، تلاها تدريبات استرجاعية متنوعة، وبعد نهايته دخلوا لمقر المعسكر في النادي.

وواصل الحارس عبدالله المعيوف برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء عدد من التدريبات اللياقية.