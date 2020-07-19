الرائد يستقر بهاسيالرائد يستقر بهاسي

جددت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع أمس، عقد المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي والطاقم المساعد ضمن خطة الإدارة في الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وكان الرائد قد وقع مع هاسي في تموز (يوليو) 2018 خلفا للصربي ألكسندر إيليتش، ويحتل المركز السابع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.

فنيا، أكد هاسي خلال اجتماعه مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات على تكثيف جهودهم خلال المرحلة المقبلة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعات للتمرين على تمرير الكرات القصيرة بمساحات متوسطة استعدادا لمواجهة الفيصلي وديا.

جددت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع أمس، عقد المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي والطاقم المساعد ضمن خطة الإدارة في الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وكان الرائد قد وقع مع هاسي في تموز (يوليو) 2018 خلفا للصربي ألكسندر إيليتش، ويحتل المركز السابع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.

فنيا، أكد هاسي خلال اجتماعه مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات على تكثيف جهودهم خلال المرحلة المقبلة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعات للتمرين على تمرير الكرات القصيرة بمساحات متوسطة استعدادا لمواجهة الفيصلي وديا.

