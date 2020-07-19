تجهيز بوني ونظام غذائي للاتحاديين

وضع البرازيلي كاريلي مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، برنامجا لياقيا خاصا للاعب ويلفريد بوني الذي شارك للمرة الأولى مع بقية زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس بعد وصوله إلى معسكر أبها. فنيا، شرح كاريلي للاعبيه خلال محاضرة فنية ظهر أمس، ملاحظاته على أدائهم خلال النزال الودي أمام نجران.

وكان كاريلي قد قسم لاعبيه خلال التدريب الصباحي في صالة اللياقة البدنية إلى ثلاث مجموعات تناوبت على أداء التدريبات تباعا قبل أن يخصص التدريب الجماعي إلى الجمل الفنية للاعبين حسب مراكزهم. يذكر أن كاريلي أضاف إلى البرنامج التدريبي نظاما غذائيا للاعبين وتدريبات لياقية مكثفة حتى يرفع اللاعبون معدلهم اللياقي بعد الانقطاع وتوقف الدوري لأكثر من ثلاثة أشهر لضمان عودة مختلفة وقوية لما تبقى من المباريات.

من جهة ثانية، يبدأ لاعبو الاتحاد العائدون من الابتعاث، إضافة للاعبين الصاعدين من درجة الشباب، برنامجا تدريبيا اليوم تحت قيادة المدرب الوطني عادل الثقفي، قبل أن يخضعوا لاختبار فني من كاريلي بعد نهاية مشاركة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وضع البرازيلي كاريلي مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، برنامجا لياقيا خاصا للاعب ويلفريد بوني الذي شارك للمرة الأولى مع بقية زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس بعد وصوله إلى معسكر أبها. فنيا، شرح كاريلي للاعبيه خلال محاضرة فنية ظهر أمس، ملاحظاته على أدائهم خلال النزال الودي أمام نجران.

وكان كاريلي قد قسم لاعبيه خلال التدريب الصباحي في صالة اللياقة البدنية إلى ثلاث مجموعات تناوبت على أداء التدريبات تباعا قبل أن يخصص التدريب الجماعي إلى الجمل الفنية للاعبين حسب مراكزهم. يذكر أن كاريلي أضاف إلى البرنامج التدريبي نظاما غذائيا للاعبين وتدريبات لياقية مكثفة حتى يرفع اللاعبون معدلهم اللياقي بعد الانقطاع وتوقف الدوري لأكثر من ثلاثة أشهر لضمان عودة مختلفة وقوية لما تبقى من المباريات.

من جهة ثانية، يبدأ لاعبو الاتحاد العائدون من الابتعاث، إضافة للاعبين الصاعدين من درجة الشباب، برنامجا تدريبيا اليوم تحت قيادة المدرب الوطني عادل الثقفي، قبل أن يخضعوا لاختبار فني من كاريلي بعد نهاية مشاركة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.