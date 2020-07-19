العملة الإيرانية تتراجع لمستوى قياسي جديد .. فقدت نصف قيمتها منذ بداية العام

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية أمس، حيث بلغ انخفاض قيمته الآن نحو النصف تقريبا في عام 2020 مع تعرض الاقتصاد لضغوط من جائحة فيروس كورونا وفرض عقوبات أمريكية.

وبحسب "رويترز"، ذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار عرض للبيع بسعر يصل إلى 255300 ريال مقابل 242500 ريال أمس الأول.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية إن الدولار سجل 252300 ريال مقابل 241300 أمس الأول.

وخسرت العملة ما يقرب من 48 في المائة من قيمتها في عام 2020، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي سجلت كذلك أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الأغلب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

وكانت الشرطة الإيرانية، قد فرقت تظاهرة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد انكماشا تفاقم مع انتشار فيروس كورونا المستجد أخيرا.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق النووي التاريخي وإعادة فرض العقوبات على إيران في 2018، تراجع اقتصاد طهران بشكل كبير، وفقا لـ"الفرنسية".

وفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد الصعوبات الاقتصادية إذ تسبب في إغلاق جزئي للاقتصاد وخفض الصادرات، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأول أن حصيلة كوفيد - 19 بلغت أكثر من 13790 وفاة مع تسجيل 183 وفاة جديدة وأكثر من 269 ألفا و400 إصابة. وقالت الشرطة الإيرانية إنها فرقت الحشد في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان في غرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن قائد شرطة المدينة الكولونيل محمد عزيزي قوله "استجابة لإحدى الدعوات، تجمع أهالي مدينة بهبهان الساعة 21:00 الخميس للاحتجاج على الوضع الاقتصادي".

ونشرت على حسابات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات لعشرات الأشخاص احتشدوا في أحد شوارع بهبهان في محافظة خوزستان. وكانت احتجاجات 2019 قد هزت عدة مدن واتخذت منحى عنيفا قبل أن تتسع رقعتها لتشمل 100 مدينة وبلدة في أنحاء البلاد ليتم لاحقا إخمادها وسط تعتيم كامل تقريبا طال الإنترنت.