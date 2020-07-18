جسارة "سوني" تؤدي بها إلى تغيير اسمها

يتفق الآن كثيرون على أن القرار الذي صدر في 1958 بتغيير العلامة التجارية لشركة "طوكيو تسوشين كينكيوجو" كان قرارا قويا. تم إضفاء طابع العولمة بطريقة رائعة على الاسم الجديد، شركة سوني، كما يمكن نطقه بسهولة. ووفقا لأنظمتها الداخلية، هو متوافق تماما مع "روح الحرية والانفتاح" للشركة.

في الآونة الأخيرة وافق المساهمون على تغيير اسم الشركة لأول مرة منذ 62 عاما. ستبقى كلمة سوني، لكن منذ بداية العام المالي المقبل، سيتم استبدال "شركة" بكلمة "مجموعة". قد لا يبدو التغيير زالزاليا للغاية في نظام عمليات تغيير العلامات التجارية على مستوى العالم، لكن في بعض النواحي، هذه لحظة مهمة تماما مثل 1958.

كان تفسير هذا التحول، من كينيشيرو يوشيدا الرئيس التنفيذي، هو أن الشركة أرادت الاستفادة من "تنوع محفظتنا المالية" وتعزيز تطور أعمالها. من الناحية العملية، هناك قوة محركة مهمة وراء هذه الخطوة.

على الرغم من أن كثيرا من مراقبي سوني على المدى الطويل سارعوا إلى توضيح ذلك (التقليديون المحليون بنبرة استنكار ورفض للتغيير)، إلا أن الاستخدام الجديد لكلمة "مجموعة" ينطوي على تسوية داخلية تاريخية تضع قسم الإلكترونيات المبجل في الماضي على قدم المساواة مع الألعاب، والأفلام، والموسيقى.

لكن الحقيقة المفصلية – وهي أمر نفسي بدرجة أكبر - اتضحت من خلال إشارة يوشيدا إلى تنوع المحفظة. توضح سوني أنها تكتل، وتفخر بذلك من خلال الإشارة إلى أن ذلك يتم مع الموجة الحالية لعمليات تصفية الاستثمارات التي تترك فقط "النواة" الضعيفة للشركات التي كانت ضخمة فيما مضى.

لهجة التحدي لديها رياح تابعة: جائحة كوفيد - 19 جعلت الشركة اليابانية التي كانت فيما مضى تنتقد الاحتياطيات النقدية بشدة، تبدو واعية وذات بصيرة أكثر من كونها مدعاة للشجب والاستنكار، ما يثير تساؤلا حول ما إذا كانت المعتقدات الأخرى للأنموذج الياباني التقليدي قد يتم دفعها مرة أخرى لتصبح محل قبول بسبب الأزمة. هل يمكن لسوني، بصفتها شركة نصبت نفسها قائدة في هذا، أن تتحدى تقليص التكتل؟

يتطلب قرار سوني تغيير علامتها التجارية بعض الشجاعة، خاصة بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب الانتهازيين يشغلون أكثر من نصف سجل المساهمين.

على مدى العامين الماضيين، أصبحت سوق الأسهم اليابانية ميدانا - في كثير من الحالات لما فيه خير – يكتسب فيه المساهمون النشطاء ومطالباتهم بمعايير حوكمة أفضل زخما. سوني نفسها واجهت كثير من التحديات بسبب النشطاء.

آخرها، الذي أشار بوضوح إلى ثقة سوني بذاتها، تضمن مطالبة الشركة الناشطة الأمريكية "ثيرد بوينت" شركة سوني ببيع حصة الأغلبية التي تملكها في "سوني المالية". بدلا من ذلك - ولذعر بعض المحللين - اشترت سوني الحصص المتبقية وأدخلت الشركة بأكملها ضمن تكتلها. سعر سهم سوني يتجه الآن نحو أعلى مستوى له خلال 19 عاما، على الرغم من أن المحلل أميت جارج، من "سي إل إس سي"، من بين كثير من المحللين الذين يعتقدون أن السهم لا يزال يتداول مع خصم تكتل لا يقل عن 15 في المائة.

يبدو أن جسارة "سوني" الجديدة تأتي من مصدرين. الأول أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر قدرة على تقدير مجموع أجزاء سوني المتنوعة. يقول جارج إن العامل الرئيس في ذلك هو الاكتتاب العام الأولي لمجموعة "وورنر ميوزيك" في حزيران (يونيو) - وهي عملية إدراج أوجدت شركة لإنتاج الأعمال "الموسيقية الخالصة" يمكن من خلالها الآن الحكم على عمليات سوني الموسيقية الرائدة في السوق. تقييمات "نينتيندو" وشركات الألعاب الأخرى التي عززها كوفيد - 19، إلى جانب النشاط الأخير لعمليات الاندماج والاستحواذ في صناعات الأفلام والتلفزيون، قدمت محفزات مماثلة لإعادة تقييم محفظة أعمال سوني.

السبب الآخر، والأكثر إقناعا، هو أنه بعد فترة طويلة من الظهور إلى حد ما خلف المنحنى الرقمي، يبدو شكل محفظة المحتوى والترفيه الخاصة بها مناسبا بشكل متزايد للعصر الحالي - حتى من دون زيادة الطلب بسبب كوفيد - 19 على الأنشطة المنزلية.

يبدو أن عروضها للموسيقى والأفلام والتلفزيون والألعاب، عند دمجها مع آليات التنفيذ المختلفة التي تنتجها سوني (الواقع الافتراضي، وخدمات البث، وقريبا ستشمل بلايستيشن 5) تبرر أعواما من المثابرة مع مزيج أعمال بدا دائما أكثر تماسكا من حيث المبدأ أكثر من أي وقت مضى في الممارسة العملية. بالنظر إلى هذا السياق، من الجدير بالملاحظة أن يوشيدا وصف المحفظة بأنها متنوعة عندما تكون هناك رسالة استراتيجية بدرجة أكبر قد تركز على ترابطها.

ستكون مشكلة "سوني"، كما كانت دائما، مشكلة تنفيذ. التغيير إلى "مجموعة" والاحتضان الضمني للتكتل المثالي يوجد شركة رهينة الثروة ومجموعة واضحة من المعايير لما يجب على يوشيدا فعله لجعل المشروع بأكمله يبدو متزنا.

المخاطر على سوني مألوفة: غريزة التمسك بالشركات التي ولدت عائدات سلبية لفترة طويلة، والحاجة إلى دمج ما اكتسبته أخيرا، والأهم من ذلك كله، الحاجة إلى إزالة الصوامع داخل الشركة التي تمنع التنوع من التحول إلى كيان متماسك. في الواقع، التحدي الذي يواجهه يوشيدا هو جعل المجموعة مؤسسية أكثر.